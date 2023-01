Flash mob davanti alla sede della società energetica A2a

Flash mob del centro sociale Cantiere a Milano davanti alla sede della società energetica A2A. Striscioni, fumogeni ed elettrodomestici lasciati elettrodomestrici per strada, “tanto con questi costi non riusciamo più neanche ad accenderli”, spiega Cantiere in un post su Facebook. “La soluzione è semplice: tassare extraprofitti ed extraricchi e usarli per garantire a tuttə una reale transizione energetica e del reddito per una vita degna”, prosegue il post del centro sociale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata