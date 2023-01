L'imbarcazione è stata interessata da un guasto tecnico. Tre persone portate in ospedale

Tre persone sono rimaste ferite questa sera in seguito all’urto, da parte di un traghetto in fase di accosto, con il molo di Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Il traghetto è stato interessato da un guasto tecnico, riferisce la Capitaneria di Porto di Portoferraio. Nonostante i tentativi di rimediare a problemi occorsi ai comandi della nave, si è verificato l’impatto che ha portato al ferimento delle tre persone, portate all’ospedale di Portoferraio in ambulanza.

