La vittima, Rocco Tomaselli, era un pluripregiudicato ritenuto vicino al clan Mazzarella. È stato lasciato in fin di vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini

Ancora un omicidio a Napoli negli ambienti legati alla camorra. Nella serata di ieri, erano trascorse da poco le 19,30, un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco e lasciato in fin di vita davanti al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini: si tratta del 32enne Rocco Tomaselli, pluripregiudicato e ritenuto legato al clan Mazzarella. A lasciare l’uomo davanti al pronto soccorso un’auto che è poi si è dileguata nei vicoli della Pignasecca.

Tomaselli, che aveva tre ferite causate da colpi di arma da fuoco (una al gluteo e due alle gambe) è deceduto poco essere stato trasportato in ospedale. Allertata la polizia che ha avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato: secondo i primi rilievi, è avvenuto in via Santa Maria delle Grazie a Loreto, nella zona delle Case Nuove. Gli uomini della squadra mobile hanno trovato quattro bossoli sul luogo della sparatoria, oltre a due ogive e tracce di sangue.

