Il supereroe dei bambini Mattia Villardita presenta a Montecitorio il suo libro che parla di solidarietà

Mattia Villardita, 29 anni di Savona, è impiegato ma nel tempo libero fa il “supereroe” negli ospedali pediatrici per “alleviare le sofferenze di tanti bambini”. Ha presentato il suo libro, “Io Mattia”, alla Camera. “La mia presenza qui è per lanciare il messaggio contenuto nel libro, che è quello di cercare di dedicarsi agli altri attraverso gesti di amore incondizionato. L’onorevole Ilaria Cavo mi ha chiamato per questo incontro che ha funzionato, ho visto gli occhi delle persone in sala stampa emozionati e riflessivi. Questo ha fatto si che questa chiacchierata abbia funzionato”, ha detto Mattia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata