Scoperta archeologica nell’area del Parco Scott a Roma, tra la Cristoforo Colombo e la via Appia Antica, dove durante dei lavori di scavo di Acea con Bacino sud srl, è stata trovata un’antichissima statua di Ercole. Ne dà notizie il Parco Regionale dell’Appia Antica che spiega: “L’area, pregevole dal punto di vista naturalistico, è anche un’area ‘di interesse archeologico’, siamo infatti nei pressi del Sepolcro di Priscilla al secondo miglio della via Appia Antica e i lavori di sbancamento, che hanno raggiunto la quota di ben 20 metri sotto il livello di piano di calpestio, sono stati costantemente seguiti da un archeologo, coordinato dai funzionari del Parco”.

“Oggi, dopo settimane di movimentazioni di terra di riporto completamente priva di reperti di interesse archeologico, Parco Scott ci ha regalato una grande sorpresa – si legge in un post su Facebook – una statua marmorea a grandezza naturale che, per la presenza della clava e della leontè, la pelle di leone che ne copre il capo, possiamo senz’altro identificare con un personaggio in veste di Ercole”.

