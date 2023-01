Il giovane era senza casco, non si è fermato all'alt: ha fatto un volo di diversi metri. Grave anche l'uomo investito

Un 18enne in sella a uno scooter non si è fermato all’alt dei carabinieri in corso Arnaldo Lucci, a Napoli, e ha investito un carabiniere. L’impatto è stato violento e i due sono finiti entrambi in ospedale. Il 18enne, tra l’altro senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri prima di cadere a terra. Le condizioni di entrambi sono gravi. Il militare è stato trasferito all’ospedale Pellegrini, mentre il ragazzo all’Ospedale del Mare.

