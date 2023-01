Processo d'appello sui mandanti degli attentati, il boss è già stato condannato all'ergastolo in primo grado. Il nodo della difesa d'ufficio o di fiducia

Prima udienza in Tribunale dopo la cattura per l’ex super latitante Matteo Messina Denaro. Si svolge a Caltanissetta, nell’aula bunker del carcere dove si sta celebrando da mesi il processo d’appello sui mandanti delle stragi del 1992 di Capaci e via d’Amelio, in cui finora il boss è stato già condannato in primo grado all’ergastolo da latitante.

Non si sa chi difenderà Messina Denaro in aula. Fino a questo momento aveva ricevuto l’assistenza d’ufficio dell’avvocato Salvatore Baglio, ma dopo l’arresto il boss ha nominato come difensore di fiducia la nipote Lorenza Guttadauro. All’entrata in aula, Baglio ha detto: “Sarà una giornata di sorprese, non abbiamo ricevuto alcuna notizia. Il codice prevede che in assenza di nuove nomine si sia noi a procedere”. E la stessa Guttadauro, parlando con LaPresse lo scorso 17 gennaio, aveva detto “di non essere al corrente se la nomina riguarda anche il processo” di oggi.

