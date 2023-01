Il super boss risiedeva a Campobello di Mazara, nel trapanese

(LaPresse) Pochissime le persone in giro a Campobello di Mazara, il paese nel trapanese che ospitava il covo di Messina Denaro. Le strade del comune appaio praticamente deserte. Il super boss è stato arrestato lunedì dopo 30 anni di latitanza.

