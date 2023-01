La "primula rossa", 60 anni, catturato in una clinica di Palermo

Il super latitante mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato a Palermo dai Carabinieri. Il boss mafioso di Castelvetrano, nel trapanese, era ricercato dall’estate del 1993: si trovava nella clinica privata “La Maddalena”, nel quartiere San Lorenzo a Nord del capoluogo siciliano. Messina Denaro si stava curando in incognito: era nella struttura per sottoporsi a terapie. Nelle immagini il momento in cui esce dalla caserma, dove era stato portato dopo l’arresto, per essere trasferito in un luogo sicuro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata