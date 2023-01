Centinaia di persone hanno aderito all'invito delle associazioni antiviolenza

Sono alcune centinaia le persone che hanno aderito all’invito di varie associazioni antiviolenza di dare vita a un presidio in Viale Amelia a Roma, davanti al ristorante Brado dove venerdì sera è stata uccisa dal suo ex, a colpi di pistola, l’avvocato Martina Scialdone. In strada tanti cittadini comuni, gli amici di Martina, e alcune autorità locali. Il presidio ha raccolto in strada molte persone del quartiere ancora sgomente per quanto accaduto.

