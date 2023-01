L'uomo, fermato dalle forze dell'ordine, aveva esposto uno striscione che ritraeva Giorgia Meloni stringere la mano dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro

L’assalto ai palazzi istituzionali in Brasile e il caos politico che ne è conseguito ha destabilizzato il mondo interno, Italia compresa. A Milano un uomo ha manifestato in occasione della kermesse di Fratelli d’Italia nel capoluogo lombardo. “Niente cittadinanza a Bolsonaro, non siate complici”, ha detto il manifestante che aveva anche esposto uno striscione che ritraeva Giorgia Meloni stringere la mano dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro. L’uomo poi è stato allontanato dalle forze dell’ordine e identificato.

