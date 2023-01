L'incidente è avvenuto sulla via Cassia Nuova, l'animale è morto sul colpo: l'uomo è ricoverato al Gemelli

Un uomo di 58 anni è in pericolo di vita, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dopo aver colpito ieri sera un cinghiale mentre viaggiava a bordo del suo scooter, un Honda Sh 300 a via Cassia Nuova, via Oriolo Romano. L’animale è morto sul colpo e la carcassa è stata rimossa. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del Gruppo Montemario.

