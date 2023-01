Proteste contro l'Inail e il ministro dell'Istruzione Valditara

Blitz degli studenti Osa – Opposizione Studentesca d’Alternativa – stamattina davanti al ministero del Lavoro a Roma. Una decina di studenti si sono recati davanti alla sede esponendo uno striscione in cui si chiede l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro. “La notizia di questi giorni della negazione di un risarcimento Inail alla famiglia di Giuliano de Seta è semplicemente vergognosa. Lorenzo, Giuseppe e Giuliano sono stati assassinati da questo modello scolastico, piegato alle logiche di un mondo del lavoro sempre più precario e meno sicuro. L’alternanza va abolita adesso“, chiedono i ragazzi che si scagliano contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Ha annunciato di voler mantenere l’alternanza ed è per questo che è corresponsabile di questa pratica criminale”, si legge in una nota. Gli studenti hanno annunciato manifestazioni per il prossimo 21 gennaio, anniversario della morte di Lorenzo Parelli, morto a 18 anni schiacciato da una putrella a Lauzacco di Pavia di Udine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata