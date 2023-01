Alcuni membri di Ultima Generazione si sono seduti in strada con uno striscione con scritto 'no gas no carbone'

Blocco stradale da parte degli attivisti di Ultima Generazione questa mattina a Milano in piazza Cinque Giornate. Intorno alle 8.30 alcuni attivisti si sono seduti in strada mostrando alcuni striscioni con scritto ‘no gas no carbone’. Alle 9 il blocco è stato sciolto dalla Polizia, che ha portato via le cinque persone sedute in strada, per portarle in Questura.

