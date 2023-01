Su Tik Tok i messaggi vocali che spiegano la dinamica delle violenze tra supporter romanisti e napoletani: "Braccia e gambe rotte"

Dopo le immagini degli scontri sull’A1, tra gli ultras di Roma e Napoli, arrivano sulle chat e poi sui social anche gli audio degli stessi tifosi che commentano e spiegano la dinamica delle violenze esplose in prossimità della stazione di servizio di Badia al Pino. “Quella dei napoletani è stata un’azione studiata nei minimi particolari”, racconta un tifoso che spiega come i romanisti fossero inferiori di numero. Un secondo spiega invece la modalità d’azione dei tifosi partenopei: “Gli hanno spaccato i Transit a sassate, un gruppo di napoletani è passato dal sottopasso”. Un terzo infine racconta di tifosi romanisti “in ospedale a Firenze con gambe e braccia rotte, in codice rosso”.

