Un ventenne di San Teodoro, Danilo Sulas, è morto questo pomeriggio cadendo in un pozzo. Il ragazzo cercava di raggiungere il suo cane, che si trovava in difficoltà. La tragedia è avvenuta nelle campagne di Lutturai, tra Monte Petrosu e Capo Coda Cavallo, una zona a vocazione turistica, poco popolata durante questo periodo dell’anno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia e i carabinieri della stazione di san Teodoro. Gli inquirenti stanno ricostruendo in questi momenti i contorni di questa tragedia.

