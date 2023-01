All'ambasciata di Teheran a Roma

(LaPresse) Il quotidiano ‘La Stampa’ ha raccolto oltre trecentomila firme per chiedere di fermare la repressione dei manifestanti iraniani. Domenica mattina, nel corso di una manifestazione in via Nomentana, di fronte all’ambasciata di Teheran, il direttore del quotidiano torinese ha simbolicamente consegnato alcuni scatoloni contenenti le firme. Insieme a lui esponenti della comunità iraniana della Capitale, persone comuni ma anche moti esponenti politici e personaggi dello spettacolo. “Quando un regime uccide i suoi figli uccide il suo futuro e noi sappiamo che questa è una deriva che tutti i fondamentalismo possono contemplare”, ha dichiarato Massimo Giannini che ha aggiunto: “L’impressione è che l’Iran abbia imboccato un sentiero senza ritorno e il regime stia inasprendo sempre di più la repressione e questo noi non possiamo accettarlo”.

