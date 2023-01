In vista dell'Epifania la Guardia di Finanza ha confiscato oltre 12mila articoli falsi

Negli ultimi due mesi le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato oltre 5,4 milioni di prodotti contraffatti. In vista dell’Epifania, inoltre, hanno confiscato oltre 12mila articoli falsi riproducenti i brand più amati dai bambini. In totale sono sei le persone che sono state segnalate all’Autirià Giudiziaria con l’accusa di intorduzione in commercio di prodotti contraffatti.

