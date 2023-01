L'iniziativa del centro di aggregazione per minori e famiglie 'La Tenda': "Ai Re Magi chiediamo gioia"

A Napoli, nel cuore del Rione Sanità, il centro di aggregazione per minori e famiglie ‘La Tenda‘ offre un servizio educativo di sostegno alla crescita dei ragazzi di etá compresa tra i 6 e i 16 anni e dei loro genitori. Tra le attività formative anche il laboratorio di arte presepiale, che coinvolge e appassiona la variegata e multicolore comunità che popola il centro storico di Napoli. “Il nostro Presepe è una metafora, con la natività celebriamo le capacità di tanti ragazzi che pur avendo mille risorse fanno fatica a dimostrarlo e rinascono ogni volta in cui riescono a trovare una forma espressiva”, così Titti De Marco, responsabile area minori del Centro La Tenda. Per Roberta Gaeta, consigliere regionale di Europa Verde – Demos “I presepi del laboratorio di arte presepiale del centro La Tenda sono speciali perchè raccontati dagli occhi e dalle mani dei bambini. Nel mondo variegato e multicolore della Sanità lo stare insieme costruisce una nuova appartenenza, qui la diversità diventa fraternità e non spaventa”.

