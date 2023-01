I due coltelli, insieme a un cutter, sono stati sottoposti a sequestro dai carabinieri

Su uno dei due coltelli trovati a Aleksander Mateusz Chomiak, presunto aggressore della 24enne israeliana a Roma Termini, sono presenti “probabili tracce ematiche”. Lo riferiscono i carabinieri che indagano sull’accoltellamento della notte del 31 dicembre. I due coltelli, insieme a un cutter, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dei giudici per successivi approfondimenti tecnico-scientifici. Secondo le prime informazioni in mano agli inquirenti di Milano – che a breve probabilmente trasferiranno a Roma gli atti per competenza – le lame da un punto di vista visivo non combaciano con quelle utilizzare la sera del 31 dicembre per ferire la giovane turista israeliana.

