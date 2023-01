Ricercato per l'aggressione di Roma Termini del 31 dicembre, l'uomo è scomparso dalla Polonia 8 mesi fa

Circola sui social un nuovo video che ritrae Aleksander Mateusz Chomiak alla stazione Termini di Roma. Il 24enne polacco è ricercato per aver accoltellato una turista israeliana il 31 dicembre, proprio a Termini. La madre ne aveva denunciato la scomparsa in Polonia, a Grudziadz, dove è anche ricercato per furto dalla polizia. Sul sito delle forze dell’ordine compare la scheda per segnalare informazioni sul giovane di cui non si avevano notizie da quando aveva lasciato la Polonia, circa 8 mesi fa. La madre ne aveva denunciato la scomparsa in Polonia, a Grudziadz, dove è anche ricercato per furto dalla polizia. Sul sito delle forze dell’ordine compare la scheda per segnalare informazioni sul giovane di cui non si avevano notizie da quando aveva lasciato la Polonia, circa 8 mesi fa. Il giovane “di solito passava le notti in treni, sulle scale e in palazzi abbandonati. Durante il giorno, solitamente stava ai cancelli del McDonald’s e alle stazioni, purché avesse accesso a Internet. La famiglia lo ha visto per l’ultima volta il 23 ottobre”.

