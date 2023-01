La ragazza è stata accoltellata alla stazione Termini

Hanno fatto il giro dei social le immagini dell’accoltellamento di una 24enne israeliana alla stazione Termini di Roma avvenuto il 31 dicembre alle 21:45. Il video tratto dalle telecamere di sicurezza mostra un uomo, con un sacchetto blu in mano, che aggredisce all’improvviso la giovane mentre è ferma davanti a una biglietteria automatica. La ragazza, raggiunta da più di una coltellata, è in prognosi riservata al policlinico Umberto I. Indagini in corso da parte della Polizia Ferroviaria.

