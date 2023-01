Foto dall'archivio, carabinieri a Roma

Un maggiorenne e due minorenni i presunti responsabili dell'omicidio di Slimane Marouene fuori da una discoteca a Vittoria, in Sicilia

Tre fermi per l‘omicidio a sprangate della notte di Capodanno a Vittoria, nel ragusano, in Sicilia. Nella notte i Carabinieri della Compagnia di Vittoria, in provincia di Ragusa, unitamente ai colleghi del nucleo investigativo di Ragusa, al termine di complesse indagini durate tutta la giornata di ieri e coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa, Silvia Giarrizzo, hanno sottoposto a fermo tre persone: un maggiorenne e due minorenni. Sono tutti ritenuti responsabili in concorso dell’omicidio di Slimane Marouene, cittadino tunisino, di 30 anni ucciso a sprangate la notte di Capodanno per degli apprezzamenti ad una ragazza rumena all’uscita da una discoteca. I fermi sono giunti in seguito ad alcune testimonianze raccolte dai Carabinieri, il rinvenimento di due spranghe di ferro e un di coltello serramanico utilizzati per aggredire la vittima all’interno dell’autovettura utilizzata dal maggiorenne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata