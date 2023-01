I dati diffusi all'apertura del nuovo anno

Secondo i dati del Viminale aggiornati al 30 dicembre, nel 2022 in Italia sono sbarcati 104.061 migranti (nel 2021 erano 67.034, 34.134 nel 2020). Di questi 20.509 provengono dall’Egitto, 18.129 dalla Tunisia, 14.932 dal Bangladesh, 8.594 dalla Siria, 7.241 dall’Afghanistan, 5.882 dalla Costa d’Avorio, 4.430 dalla Guinea, 3.122 dal Pakistan, 2.326 dall’Iran, 2.099 dall’Eritrea. I minori non accompagnati nel 2022 (al 27 dicembre) sono stati 12.687. In aumento rispetto ai 10.053 del 2021 e ai 4.687 del 2020.

