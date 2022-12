Scoperta della Guardia di Finanza su una bancarella di Montesilvano

La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato materiale pirotecnico venduto illegalmente su una bancarella di Montesilvano (Pescara) da un italiano con precedenti per droga, furto e scommesse illecite. I fuochi sequestrati, classificati dai militari come “ordigni esplosivi”, presentavano irregolarità formali sull’etichettatura, l’identificazione degli acquirenti circa il possesso di porto d’armi e le abilitazioni professionali specifiche per l’acquisto di questo genere di materiale, che richiede “licenza di fochino” e altre autorizzazioni. I finanzieri hanno rilevato l’alta pericolosità dei manufatti artigianali. I prodotti sono stati sequestrati e il responsabile denunciato con l’accusa di fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata