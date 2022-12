L'uomo, il guidatore dell'autovettura, era stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sotto choc il conducente del mezzo pubblico

Grave incidente tra un auto e un bus a Milano, in via Gozzoli all’angolo con via Gutenberg. Morto il 48enne che era alla guida dell’autovettura: era stato portato all’ospedale San Carlo in gravi condizioni. Sotto choc invece il conducente 46enne del mezzo pubblico, trasportato in ospedale in codice verde.

