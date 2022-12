La denuncia del deputato di Avs Borrelli: "Questo è il Natale dei vigliacchi"

Un uomo fragile, senza difese, costretto a entrare in un cassonnetto, poi chiuso e rovesciato per terra: il tutto filmato e postato sui social. È la denuncia del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli dalla sua pagina di Facebook. “È diventato virale il video diffuso su Tik Tok da alcuni ‘bulli’ che a Fuorigrotta inducono un uomo probabilmente fragile ad ‘accomodarsi’ in un cassonetto dell’indifferenziata. Non paghi della bravata abbassano il coperchio del cassonetto contenente l’uomo e lo rovesciano sul marciapiedi”, si legge nel post corredato dalle immagini. “Questo è il Natale dei vigliacchi, siamo sulle tracce di questi balordi che sono stati denunciati anche alla Polizia Postale, devono essere puniti a dovere – ha detto il deputato di Alleanza Verdi- Sinistra che ha ricevuto la segnalazione denunciando il video – Vogliamo individuare i responsabili di questa vergogna per dare un segnale forte”.

