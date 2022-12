L'italiano era stato arrestato nel marzo 2021 ad Abu Dhabi

Si sblocca il caso di Andrea Costantino. L’imprenditore milanese è infatti rientrato in Italia dopo essere rimasto bloccato per lunghi mesi negli Emirati Arabi Uniti. Il rientro in Italia è stato confermato dalla Presidenza del Consiglio che ha espresso soddisfazione “perché, in questa vigilia di Natale, l’imprenditore italiano Andrea Costantino è rientrato in Italia e ha potuto riabbracciare i suoi cari”.

Palazzo Chigi, comunica una nota, ringrazia in particolare il ministro degli Esteri e la rete della Farnesina, i Servizi di informazione e sicurezza e le Autorità degli Emirati per il buon esito della vicenda.

