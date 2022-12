Abbandovano il posto di lavoro per recarsi in bar e ristoranti

Otto dipendenti di un Ente pubblico con sede a Urbino denunciati con l’accusa di truffa aggravata continuata, falsa attestazione in servizio, abuso d’ufficio, frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico. Nel corso delle indagini, la Guardia di Finanza ha scoperto che gli impiegati, durante l’orario di lavoro, si recavano in bar e ristoranti o a fare commissioni. Omettendo di far risultare il periodo di assenza, mediante la prescritta timbratura del badge nell’apposito terminale installato all’ingresso degli uffici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata