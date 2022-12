Foto dei vigili del fuoco

E' accaduto in un capannone della Univel Castagna di Guardamiglio

Maxi-incendio in un capannone industriale nel Lodigiano questa mattina con 19 fra feriti e intossicati che sono stati portati in ospedale. Alla Univel Castagna di Guardamiglio, azienda del settore packaging alimentare, le fiamme sono scoppiate per una dinamica ancora da chiarire intorno alle 10.40. Trentasei le persone presenti nell’edificio che sono state soccorse, 17 non coinvolte dalle fiamme perché stavano lavorando in spazi diversi da quelli dove si è propagato l’incendio.

In ospedale sono stati trasportati in codice giallo o verde 19 pazienti:il più grave con ustione di secondo grado a una gamba è stato portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di bergamo, 3 intossicati a Piacenza, 4 a Lodi, 3 a Codogno e 8 a Cremona.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu con elicottero, automedica, 5 ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri, Ats e Prefettura. A prendere fuoco – secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco dalle 10.45 impegnati con le proprie squadre – sarebbe stata una stampante industriale.le fiamme sono state spente e al momento si procede alla messa in sicurezza dell’area.

