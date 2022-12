I rilievi della polizia davanti al locale di via Bressarione dove sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco

Spari in un bar di Milano lunedì mattina, ucciso il titolare dell’esercizio commerciale. E’ successo in un locale di via Bessarione 42, nella zona sud-est della città. La vittima è un uomo cinese di 35 anni, titolare della caffetteria ‘Bar Milano’. Sul posto è arrivata la polizia per eseguire i rilievi necessari all’indagine e alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Secondo quanto si apprende sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata