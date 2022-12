Vittime zio e nipote, entrambi egiziani, 43 e 19 anni

Due uomini, zio e nipote, entrambi egiziani, sono morti in una palazzina di Rho, nel milanese, tentando di scaldarsi con un fuoco. I due, 43 e 19 anni, erano impegnati in lavori di ristrutturazione nell’appartamento di via Ticino e avrebbero tentato di riscaldare l’ambiente finendo però asfissiati dalle esalazioni di monossido di carbonio. Nulla da fare per i soccorritori giunti sul posto dopo l’allarme.

