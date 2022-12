È accaduto ad Apricena. Dopo l'omicidio, l'uomo si è asserragliato in casa

Femminicidio ad Apricena, in provincia di Foggia: una donna di 44 anni è stata uccisa a colpi di pistola in casa sua e, stando a quanto apprende LaPresse da fonti investigative, a sparare sarebbe stato il marito 56enne. L’uomo si è asserragliato in casa subito dopo, e i carabinieri sono riusciti a farlo uscire dopo una negoziazione andata avanti per alcuni minuti. La coppia aveva figli. In corso le indagini sul movente.

