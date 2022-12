Trafugavano taniche di gasolio. Gli investigatori hanno quantificato un traffico totale di 30.726 litri

La Guardia di Finanza di Lamezia Terme, coordinata dalla Procura della Repubblica della città calabrese, ha eseguito una misura di ordinanza cautelare nei confronti di otto persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione. Tra questi un dipendente (ora in pensione) di una società in house di un ente pubblico. Quest’ultimo trafugava delle taniche di gasolio, che dovevano essere destinate ai mezzi della società per la quale lavorava, a due gestori di un distributore di carburante. Questi, a loro volta, le immettevano sul mercato attraverso una rete di persone di loro fiducia, tutte denunciate dalla Guardia di Finanza. Gli investigatori hanno quantificato un traffico totale di 30.726 litri di gasolio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata