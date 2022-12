La vittima è in fin di vita: fermato un uomo

È in fin di vita il medico aggredito con un machete nel parcheggio del policlinico San Donato, a Milano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il gesto sarebbe scaturito da un litigio per questioni di viabilità. La vittima, in pericolo di vita, è stata subito trasportata all’ospedale San Raffaele per essere operata in neuro-chirurgia.

