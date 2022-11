Il capo della protezione Civile: "uesti eventi sono una tragedia "

“La comunità è stata colpita duramente, è una tragedia”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, in merito alla frana che ha colpito Casamicciola, comune dell’isola di Ischia. “Questi eventi – ha affermato – già di per sé sono una tragedia, a Ischia c’è una situazione davvero complicata”.

Colonna di fango distruttiva

“Una colonna di fango distruttiva” quella che si è abbattuta su casamicciola, a causa della frana in zona Santa Barbara, ha spiegato ancora Curcio che poi ha continuato: “Tutta la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Tutti quelli che sono già sul posto stanno lavorando per definire lo scenario. Serviranno aiuti anche per le persone che sono state evacuate”.

