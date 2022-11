Il ragazzo di Laterina ha accusato un giramento di testa, il decesso in ospedale

Tragedia giovedì sera su un campo da calcio di Laterina, in provincia di Arezzo. Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale dopo aver accusato un malore durante un allenamento con la sua squadra. Il giovane calciatore della squadra Juniores dell’Arno Castiglioni Laterina, intorno alle 18,30 ha avvertito un giramento di testa. Sul posto è arrivata poco dopo un’ambulanza e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Arezzo dove, però, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è deceduto.

“Siamo vicini ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, alla Società Arno Castiglione Laterina, a tutti i giovani calciatori per la perdita improvvisa del loro caro compagno di squadra – si legge in una nota del comune di Laterina Pergine Valdarno – Ieri sera si è consumata nel nostro stadio una tragedia che ha scosso tutta la nostra comunità: quando viene a mancare un figlio, un ragazzo così giovane, uno sportivo appassionato, si rimane davvero impotenti ed increduli. Questa amministrazione abbraccia forte i familiari e tutti i giovani amici del nostro calciatore, volato in cielo troppo presto”.

