Nella mattina del 17 novembre sono stati trovati i cadaveri di tre persone in due condomìni

(LaPresse) Sono state trovate prive di vita dal portiere dello stabile giovedì mattina le due donne cinesi che lavoravano in un centro massaggi di Via Riboty, nel quartiere romano di Prati. Non si esclude al momento la pista che lega il duplice omicidio all’uccisione, nella stessa mattina, di una transessuale a circa un chilometro dal condominio. Si sospetta un unico killer. Ecco le immagini dei rilievi della Polizia Scientifica per accertare la dinamica.

