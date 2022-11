Le indagini dei carabinieri di Montecatini Terme: quattro degli indagati si sono sottratti alla misura perché si troverebbero all'estero

(LaPresse) I carabinieri della compagnia di Montecatini Terme (Pistoia) hanno hanno arrestato undici persone – otto nordafricani e tre italiani – accusate di spaccio di sostanze stupefacenti e, per uno di essi, morte come conseguenza di altro delitto. Quattro degli 11 indagati si sono sottratti all’arresto perché si troverebbero all’estero. Le indagini sono scattate nel dicembre dello scorso anno, in seguito alla morte per overdose di eroina di un quarantenne italiano ospite di una comunità terapeutica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata