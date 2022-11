La rete faceva capo al narcotrafficante Raffaele Imperiale

Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a Napoli e in provincia in esecuzione di un‘ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio. 28 gli arresti. Le indagini hanno consentito di svelare l’operatività di un sodalizio criminale, con base operativa in provincia di Napoli, facente capo al noto narcotrafficante Raffaele Imperiale, dedito all’introduzione sul territorio nazionale (e all’esportazione verso altri paesi, tra cui l’Australia) di ingenti partite di cocaina. L’uomo era stato arrestato a Dubai, dove era latitante, nell’agosto del 2021.

