L'avvocato ha parlato del suo assistito bloccato fuori da Montecitorio dalle Forze dell’ordine

“Ci sono parlamentari indagati e magari con condanne di mafia. Se uno come Castellino imputato, e quindi non colpevole fino a prova contraria, non può dire la sua vuol dire che il Paese è allo sfascio”. Così l’avvocato Carlo Taormina a fianco dell’ex leader di Forza Nuova Giuliano Castellino bloccato fuori da Montecitorio dalle Forze dell’ordine. “Oggi volevamo presentare il dissenso che si fa partito” ha aggiunto il legale prima di entrare in sala stampa per presentare il partito Italia libera.

