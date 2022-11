Coinvolti italiani e spagnoli. La meta finale dei carichi era soprattutto la Lombardia

Maxi operazione anti droga dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Dda, che stanno dando esecuzione – su tutto il territorio nazionale – ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 42 persone di nazionalità italiana, spagnola e albanese, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, tra i quali uno con precedenti per associazione mafiosa. Sei hanno a loro carico un mandato di arresto europeo in Spagna ed Olanda, a cura degli competenti organi collaterali di polizia esteri con il supporto di Eurojust ed Europol. La meta finale dei carichi di droga tra la Spagna e l’Italia era soprattutto la Lombardia.

