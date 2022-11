Giampiero Monaca da due giorni davanti al ministero dell'Istruzione: "Progetto didattico bloccato da burocrazia, mi dimetto"

(LaPresse) Il maestro elementare Giampiero Monaca di Asti da due giorni aspetta seduto davanti al Ministero della Pubblica Istruzione di Viale Trastevere, a Roma, una risposta alle sue dimissioni presentate perché “Bimbisvegli” il suo progetto educativo portato avanti nella scuola di Serravalle d’Asti, seppur accolto con entusiasmo dalle famiglie dei piccoli studenti, è stato preso di mira dalla dirigenza scolastica a suon di provvedimenti disciplinari e richiami.

“Le indicazioni didattiche nazionali fanno impallidire quelle della scuola finlandese ma troppo spesso rimangono sulla carta oppure vengono applicate in silenzio, nell’intimità della propria classe e a porta chiusa”, spiega il maestro che aggiunge: “Se non posso fare il mio meglio per il mio Ministero e per il mio Paese, non mi accontento di vivacchiare fino alla pensione ma restituisco il mio contratto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata