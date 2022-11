Il centro sociale 'Gallipettes Occupato' di area anarchica rivendica l'occupazione

Un uomo e donna sono asserragliati su una gru montata per lavori di ristrutturazione dalle 6.20 di questa mattina in via Giuseppe Verdi di fianco al teatro alla Scala a Milano. Le persone stanno protestando contro il carcere duro. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. A rivendicare l’occupazione è il centro sociale ‘Gallipettes Occupato’ di area anarchica.

