Paola Accornero, dirigente dell'azienda, commenta i tragici fatti avvenuti nel supermercato del centro commerciale alle porte di Milano

(LaPresse) I punti vendita Carrefour in tutta Italia osserveranno un minuto di silenzio in segno di vicinanza alla vittima che giovedì sera ha perso la vita nel centro commerciale di Assago Milanofiori, a Milano. Oggi (venerdì 28 ottobre) l’ipermercato del centro rimarrà chiuso “in segno di lutto”, ha spiegato Paola Accornero, General secretary Carrefour Italia. Per i dipendenti coinvolti e che hanno assistito all’aggressione è stato attivato un servizio di supporto psicologico.

