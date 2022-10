Tre dei feriti sono in gravi condizioni, fermato il 46enne italiano

Cinque persone sono rimaste ferite perché accoltellate da un uomo di 46 anni, mentre erano in un centro commerciale ‘Milano Fiori di Corsico, in provincia di Milano. Tre dei feriti sono in gravi condizioni, tra loro anche il calciatore del Monza Pablo Mari. I carabinieri hanno fermato il 46enne italiano che ha accoltellato le persone. Al momento non si conoscono i motivi.

Al momento si esclude una matrice fondamentalista e la posizione del 46enne, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’aggressore è stato bloccato da alcuni clienti venendo consegnato ai Carabinieri di Corsico (MI). Nel pomeriggio, all’interno del Centro Commerciale “Milanofiori”, il 46enne, si è impossessato di un coltello dagli espositori del supermercato Carrefour – e per cause in corso di accertamento e senza apparenti motivi – ha accoltellato 5 avventori.

Pablo Mari cosciente in ospedale

Il difensore del Monza Pablo Mari è stato portato in ospedale dopo essere stato accoltellato, secondo quanto si apprende, il calciatore è cosciente ed ha già ricevuto la visita dell’amministratore delegato Adriano Galliani e dell’allenatore Raffaele Palladino

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata