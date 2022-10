Foto dall'archivio, polizia di Stato

Ipotesi omicidio: il giovane ha 24 anni e ha segni di coltellate alla schiena

Un ragazzo di 24 anni è stato ritrovato senza vita in via Publio Rutilio Rufo, nel quartiere Tuscolano a Roma, con evidenti segni di coltellate alla schiena. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma, allertati da un cittadino che ha notato il cadavere lungo la strada. La salma è stata consegnata all’autorità giudiziaria. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L’ipotesi, al momento, è quella dell’omicidio.

