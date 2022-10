Ci sarebbe anche un ragazzo di 30 anni intossicato, medicato sul posto

Grave incendio in periferia a Milano: una vittima. Questa mattina intorno alle 10.30 è divampato un incendio in un appartamento al piano terra di un palazzo in via Lorenteggio al civivo 183, a Sud di Milano. La persona che viveva all’interno, anziana e sola, è deceduta. Sul posto sono arrivate 4 squadre dei vigili del fuoco. Ci sarebbe anche un ragazzo di 30 anni intossicato, medicato sul posto. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio. Sul posto sono arrivate anche due volanti della Polizia e personale della Polizia Locale.

L’incendio si questa mattina si è sviluppato in un palazzo di 4 piani di proprietà dell’Aler. La vittima, a quanto riferiscono i condomini, era “un signore di circa 75 anni, invalido”. “Da quando Aler non mette più i custodi nei palazzi, la situazione è precipitata”, racconta un’altra inquilina dell’edificio di edilizia popolare. Sul posto ci sono i vigili dle fuoco, oltre alla Pilizia e alla Polizia Locale.

A settembre a Milano c’era stato un altro grosso incendio in abitazione: 4 persone erano rimaste ferite.

