(LaPresse) Un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di un palazzo di via Lorenteggio a Milano. L’inquilino, un 77enne disabile, è deceduto all’interno della casa. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei Vigili del Fuoco, due volanti della Polizia e personale della Polizia Locale. Un uomo di 30 anni, entrato per qualche minuto nell’edificio in fiamme, è rimasto lievemente intossicato ma è stato medicato sul posto da personale del 118.

