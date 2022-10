La vittima era stata colpita al petto e all'addome da una pistola

Si trova in caserma dai Carabinieri il principale indiziato dell’omicidio di un cittadino marocchino avvenuto nella notte dello scorso 24 ottobre a Cornaredo. Si attende l’esito dell’interrogatorio del pubblico ministero. La vittima, un 45enne pregiudicato, era stata ferita da colpi di pistola al petto e all’addome a bordo di un auto. La macchina è stata ritrovata nei pressi della rotonda all’intersezione tra via Varese e via della Repubblica. L’uomo era seduto al lato guida, con in mano un coltello a serramanico. L’interrogatorio si sta tenendo nella caserma dei carabinieri di Corsico (MI).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata